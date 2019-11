Emisiunea „Mireasă pentru fiul meu” revine cu un alt nume Emisiunea „Mireasa pentru fiul meu” revine la Antena 1, dupa o pauza de trei ani, de data asta cu un nou nume, anume „Mireasa”, potrivit Libertatea . Emisiunea a aparut la Antena 1 in august 2011. Inainte de asta, se numea „Nora pentru mama” și rula pe Kanal D, unde a avut succes timp de cinci sezoane. Dupa mutare, succesul a continuat, pana cand a fost inlocuita in grila de la Antena 1 cu „Prietenii de la 11”. Ultimul sezon din „Mireasa pentru fiul meu” s-a incheiat in 2017. Urmeaza preselecțiile pentru concurenții emisiunii „Mireasa”, care vor avea loc in opt orașe, dupa cum urmeaza: Craiova… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti, potrivit news.ro.Juriul…

- Pentru alegerile parlamentare care au loc in Republica Moldova duminica, 20 octombrie, in Romania sunt deschise 12 sectii de votare, in orasele Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Galati, Bacau, Constanta.

- Potrivit sursei citate, sectia de votare a fost organizata cu sprijinul Primariei municipiului Galati si al Universitatii "Dunarea de Jos", iar inspectoratele Jjudetene ale Politiei si Jandarmeriei vor asigura masurile specifice de ordine publica si un climat social adecvat desfasurarii procesului…

- Proiectul Digi Mobil a fost derulat cu rezultate optime in județul Argeș și se va extinde gradual in lunile urmatoare și in alte zone ale țarii. In paralel cu adoptarea standardului 4G in banda de frecvențe de 900 MHz, operatorul de telefonie va utiliza și tehnologia 2G. ”Inca de la prezentarea ofertei…

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 – Emerging Europe & Central Asia, informeaza AGERPRES . Universitatea “Babes-Bolyai” se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”…

- Digi C2, modelul de intrare in gama, este prevazut cu un ecran de 6,1 inchi, fața de 5,2 inchi, cat avea predecesorul Digi C1. Celelalte doua modele din gama fac saltul la diagonala de 6,3 inchi. Prevazute cu dual-camera și funcționalitați de ultima ora precum deblocare faciala, senzor amprenta digitala,…

- Cel puțin 1 din 100 de romani testați in cadrul primei caravane naționale de informare și testare gratuita pentru boala celiaca din Romania sufera de aceasta afecțiune. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 470, ediția print Caravana „Romania fara gluten”, in cadrul careia au fost oferite testari…

- Fanii Smiley din orașul nostru trebuie sa-și noteze in calendar data de 19 noiembrie, deoarece atunci ajunge in Timișoara cunoscutul artist cu “cea mai tare trupa din sud-estul Europei”! Concertul face parte din cel mai mare turneu national susținut de un artist roman, numit @Smiley_Omul,…