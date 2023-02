Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe, informeaza Agerpres.ro. In min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis…

- Teodora Dragoi si Boris Velimirovici va invita sa continuam dialogul despre rezultatele provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor din Romania. Despre impactul asupra comunitaților etnice din Romania, vor vorbi cu invitații, reprezentanți ai grupurilor minoritaților.

- Life Dental Spa, unul dintre cele mai dinamice lanțuri de cabinete stomatologice din Romania, cu 10 clinici la nivelul intregii țari, specializate in tratamente cu laser, o tehnologie de varf, fara durere, și-a bugetat investiții de peste 2 milioane de euro in acest an, ce vizeaza deschiderea a cel…

- In data de 21 noiembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.297 persoane, cu 269 autoturisme. Din cele 1.297 persoane, 838 sunt cetațeni ucraineni. In data de 21 noiembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- * Punctul de pensie va fi de 1.784 de lei * Ajutoare pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca, de la 1 ianuarie toate pensiile vor creste cu un 12,5%, deci punctul de pensie va fi de 1.784 de lei si se va continua acordarea unui sprijin tintit pentru…

- Teodora Dragoi si Boris Velimirovici va invita la un dialog despre pericolul intoleranței, nevoia respectului și ințelegerea diferențelor intr-o Romanie multietnica. Invitații lor sunt sociologi, specialiști in drepturile omului, figuri politice.

- Teodora Dragoi si Boris Velimirovici va invita la un dialog despre potențialul minoritaților etnice in industria turismului din Romania și strainatate. Invitații lor sunt cațiva specialiști in turism și antreprenori etnici minoritari.