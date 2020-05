Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National Cotroceni lanseaza sambata expozitia online „Conferinta de Pace de la Paris (1919 - 2020)”, o calatorie virtuala in perioada in care au fost dezbatute problemele organizarii lumii, dupa prima conflagratie mondiala.Expozitia cuprinde mai mult de 25 de fotografii si documente…

- O expozitie online dedicata conferintei de Pace de la Paris (1919-1920), care isi propune sa ofere publicului o calatorie virtuala in perioada in care s-au dezbatut problemele organizarii lumii dupa prima conflagratie mondiala, va fi prezentata, incepand de sambata, pe

- Din 11 mai, Franța redeschide piețele, școlile, magazinele neesențiale, insa vor ramane inchise restaurantele, barurile, cinematografele și teatrele. Premierul Franței, Edouard Philippe, a anunțat ca unitatile de invatamant se vor redeschide incepand de la 11 mai in cazul gradinitelor si scolilor primare…

- Astazi, 23 aprilie, sarbatorim Ziua Internaționala a carții și a drepturilor de autor sau Ziua Internaționala a Carții. Este organizata an de an de UNESCO cu scopul de a promova lectura, publicarea și drepturile de autor. De ce este sarbatorita Ziua Internaționala a carții pe 23 aprilieIn fiecare an,…

- Emisiunea de marci postale "Aeromfila 2020" va fi disponibila, de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online romfilatelia.ro/store/. Emisiunea filatelica este dedicata infiintarii, la 23 aprilie 1920, la initiativa lui Nicolae…

- Paradoxal, pentru Ionel Bratianu lupta cea mare a inceput dupa incheierea Primului Razboi Mondial. Pe 12 decembrie 1918, Ionel Bratianu redevine prim-ministru, prilej cu care, sintetic, schițeaza liniile directoare ale politicii sale. In plan extern, „politica va fi strans legata de aliații noștri……

- In Franța s-a declarat starea de urgența, iar la Paris s-au luat masuri dure. Magazinele sunt deschise doar intre orele 10.00 și 18.00, piețele și cafenelele sunt inchise, iar oamenii nu mai au voie pe strazi dupa ora 18.00, decat daca au un motiv bine intemeiat.Citește și: Șeful spitalului…

- Femei remarcabile, sarbatorite la Ambasada Romaniei in Franta, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii si aniversarii a 50 de ani de Francofonie Ambasada Romaniei in Franta a gazduit miercuri, 4 martie 2020, o seara dedicata sarbatoririi rolului femeii in societatea contemporana, in contextul Zilei…