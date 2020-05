Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu nou asupra nivelului emisiilor de dioxid de carbon a aratat ca acestea au fost cu 17 procente mai mici in perioada ianuarie - aprilie fața de aceeași perioada a anului 2019. Se pronosticheaza ca nivelul pe intregul an 2020 va fi 4,4 - 8% mai mic fața de 2019, a notat CNN. Emisiile de dioxid…

- Emisiile de dioxid de carbon la nivel global ar putea sa scada cu 7% in acest an, in functie de restrictiile si masurile de distantare sociala luate impotriva epidemiei de coronavirus, arata un studiu publicat marti in revista Nature Climate Change, transmite Reuters. Studiul, semnat de un grup de cercetatori…

- Un studiu international al emisiilor globale de carbon a aratat ca emisiile zilnice au scazut cu 17% in perioada dintre ianuarie si inceputul lui aprilie, comparat cu media din 2019 din aceeasi perioada. Declinul total al emisiilor, pana la sfarsitul anului, ar putea fi intre 4.4% si 8%. Emisiile de…

- Emisiile de dioxid de carbon ale Indiei au scazut pentru prima oara in ultimele patru decade, partial din cauza masurilor draconice de inchidere si izolare impuse in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit concluziilor unei noi analize publicate marti, transmite agerpres.ro.

- Emisiile de dioxid de carbon ale Indiei au scazut pentru prima oara in ultimele patru decade, partial din cauza masurilor draconice de inchidere si izolare impuse in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit concluziilor unei noi analize publicate marti, transmite DPA potrivit Agerpres. Cererea mai…

- Numarul de decese din Statele Unite ale Americii de COVID-19 a depașit marți cele 58.220 de vieți pierdute in timpul razboiului din Vietnam. In Razboiul din Vietnam (1955-1975) si-au pierdut viata 58.220 de militari americani. Desi cele doua evenimente nu au nicio legatura, acest prag are o valoare…

- Unul dintre cele mai bune efecte ale pandemiei globale este faptul ca intreaga planeta "respira" un pic, nivelul poluarii fiind semnificativ mai mic decat in urma cu doua luni. Iar asta nu e tot. Animalele incep sa se plimbe in voie prin locuri altadata inundate de turisti si localnici. La…

- Constructorii auto traverseaza o perioada dificila din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon ale mașinilor noi, in contextul in care media trebuie sa scada la numai 95 de grame pe kilometru incepand din 2021. Potrivit unei amplu raport al companiei de analiza Jato Dynamics, media emisiilor…