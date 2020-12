Stiri pe aceeasi tema

- Studiul indica un declin al emisiilor poluante cu aproximativ 7%, in special datorita restrictiilor ce au vizat traficul rutier si feroviar. Cercetatorii avertizeaza ca in fiecare an din urmatorul deceniu va fi necesara o scadere similara a emisiilor, pentru ca incalzirea climei sa fie mentinuta la…

- Pandemia covid-19 antreneaza o scadere-record a emisiilor antropice (rezultate prin activitatea umana) de la inceputul erei industriale, potrivit Global Carbon Project, o initiativa a aproximativ 100 de cercetatori si 70 de organisme, care estimeaza o scadere a acestora in 2020 cu aproximativ 2,4…

- Pandemia de COVID-19 antreneaza o scadere-record a emisiilor antropice (rezultate prin activitatea umana) de la inceputul erei industriale, potrivit Global Carbon Project, o initiativa a aproximativ 100 de cercetatori si 70 de organisme, care estimeaza o scadere a acestora in 2020 cu aproximativ 2,4…

- O scadere de aceasta amploare nu s-a mai inregistrat de la inceputul erei industriale - nici macar la recesiunile din 1981, 1992 si 2009 sau la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in 1945 (-0,9 miliarde de tone de CO2), se arata intr-un articol stiintific publicat vineri si supervizat de catre Pierre…

- Stocul mondial de obligatiuni cu randamente negative a atins o noua valoare record, semn ca cererea investitorilor pentru active sigure este la fel de mare precum cea pentru active riscante, transmite Bloomberg, potrivit AGERPRES. Potrivit calculelor analistilor, valoarea de piata a Bloomberg…

- Prima emisiune a Uniunii Europene de obligatiuni destinate finantarii programelor de somaj temporar a generat marti o cerere record in valoare de 233 miliarde de euro din partea investitorilor, au anuntat marti bancile care au intermediat aceasta emisiune, transmite Reuters. Uniunea Europeana vrea sa…

- Ziarul Unirea Creștere RECORD la nivel mondial a cazurilor de COVID-19: Peste 2,2 milioane de cazuri noi și 39.000 de decese. America, cea mai afectata Creștere RECORD la nivel mondial a cazurilor de COVID-19: Peste 2,2 milioane de cazuri noi și 39.000 de decese. America, cea mai afectata Numarul persoanelor…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 300.000 noi imbolnaviri, potrivit OMS. Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in India, SUA si Brazilia. Bilantul deceselor a ajuns 917.417 de oameni.