Emisarul special al SUA pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a sosit duminica in Coreea de Sud, inainte de expirarea termenului de un an stabilit de Phenian pentru Washington, in care acesta sa isi schimbe abordarea fata de negocierile privind denuclearizarea, blocate in prezent, informeaza Reuters. Sosirea lui Biegun in Coreea de Sud are loc la o zi dupa ce Phenianul a anuntat ca a realizat un alt "test crucial" cu lansare de racheta pentru a dezvolta o arma strategica menita "sa contracareze amenintarile nucleare" din partea SUA. Potrivit analistilor, un astfel de test ar ajuta Coreea de Nord…