- Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a estimat marti ca pozitiile guvernului afgan si ale talibanilor sunt inca prea indepartate pentru ca cele doua parti sa ajunga la o intelegere politica, in contextul in care Washingtonul a intensificat presiunea asupra Kabulului pentru reluarea negocierilor,…

- Atacurile talibanilor impotriva fortelor guvernului afgan s-au inmultit in mod substantial dupa semnarea in februarie 2020 a acordului incheiat intre SUA si insurgenti, care a dus la retragerea fortelor straine din Afganistan, subliniaza un raport oficial american publicat joi, potrivit AFP. 'Atacurile…

- Peste 1.000 de membri ai fortelor afgane de securitate au trecut frontiera in Tadjikistan, in urma unei inaintari a talibanilor in nordul Afganistanului, anunta granicerii tadjici, relateaza Reuters. Aceste treceri ale frontierei releva o rasturnare rapida a situatiei in Afganistan, in contextul…

- Militantii gruparii jihadiste Statul Islamic acumuleaza forte in nordul Afganistanului pe fondul retragerii trupelor americane si ale NATO de pe teritoriul acestei tari, ceea ce ingrijoreaza Moscova, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters, citand Interfax…

- Statele Unite considera ca procesul in urma caruia Ebrahim Raisi a fost ales presedinte al Iranului a fost unul "destul de fabricat", a declarat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, o reiterare a opiniei americane conform careia recentele alegeri nu au fost nici libere…

- Kim Jong Un are, in acest moment, probleme mai mari decat cele legate de relația cu Statele Unite. Liderul suprem din Coreea de Nord trebuie sa-și hraneasca oamenii, iar opțiunile pe care le are nu prea sunt datatoare de speranța, informeaza CNN . In Phenian, capitala Coreei de Nord, prețurile unor…

- Guvernul dreptei reușește sa iși depașeasca aproape zilnic limitele in ceea ce privește austeritatea oferita romanilor, in loc sa se ocupe de recladirea calitații vieții lor, așa cum pompos și populist se lauda. Cat de curand, consecințele acestor politici total defectuoase și ale managementului…

- Marcel Ciolacu: „Nu e vorba de așteptarile noastre sau ale unor partide. PNRR-ul e al romanilor și al Romaniei. Nu este al PNL-ului, USR-ului, al Guvernului, este al romanilor. (...) Banii europeni trebuie folosiți pentru a crește nivelul de trai al romanilor. Nu sunt instrumente politice. (...) Am…