Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul Statelor Unite pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a calificat luni exigentele Phenianului ca fiind "ostile" si "nepotrivite" in contextul ultimatumului nord-coreean, dar a lasat deschisa usa pentru noi negocieri, relateaza AFP. Negocierile bilaterale sunt in impas dupa esecul summitului…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a exprimat luni, in fata omologului sau egiptean, Sameh Choukry, ''ingrijorarile'' SUA cu privire la libertatea presei si situatia drepturilor omului in Egipt, informeaza marti AFP. In timpul unei intrevederi la Washington, Pompeo a evocat de asemenea…

- Ministrii Apararii din Coreea de Sud si China au cazut de acord sa-si dezvolte legaturile de securitate, pentru a asigura stabilitatea in nord-estul Asiei, cel mai recent semn ca aliantele indelungate ale Washingtonului in zona slabesc din ce in ce mai mult.

- Emisarul Stateor Unite pentru Coreea de Nord Stephen Biegun a fost nominalizat numarul doi al diplomatiei americane de catre Donald Trump, pastrandu-si totodata dificila sarcina de a relansa negocierile in vederea dezarmarii nucleare a Phenianului, relateaza AFP.

- Emisarul Stateor Unite pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a fost nominalizat numarul doi al diplomatiei americane de catre Donald Trump, pastrandu-si totodata dificila sarcina de a relansa negocierile in vederea dezarmarii nucleare a Phenianului, relateaza AFP potrivit new.roAcest diplomat…

- Președintele SUA, Donald Trump, l-a nominalizat pe Stephen Biegun, reprezentantul special al Washingtonului pentru Coreea de Nord, la funcția de adjunct al secretarului de Stat, scrie Mediafax, citand CNN.

- Emisarul SUA pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a fost numit joi nr. 2 al diplomatiei americane de Donald Trump, pastrand si misiunea dificila de a relansa negocierile privind dezarmarea nucleara a Phenianului, relateaza AFP. Diplomatul respectat in varsta de 56 de ani, a carui nominalizare…

- Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas în Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntând totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. „În ce priveste prezenta soldatilor americani în…