- Emisarul SUA pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a fost numit joi nr. 2 al diplomatiei americane de Donald Trump, pastrand si misiunea dificila de a relansa negocierile privind dezarmarea nucleara a Phenianului, relateaza AFP. Diplomatul respectat in varsta de 56 de ani, a carui nominalizare…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca il va desemna pe John Sullivan, in prezent adjunct al secretarului de stat, in functia de ambasador al SUA in Rusia, transmite Reuters. Daca va fi confirmat de Senat, John Sullivan va deveni cel mai important diplomat american la Moscova…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca dispune de "multe optiuni" pentru a raspunde Iranului dupa atacurile comise sambata impotriva infrastructurilor petroliere saudite, pe care Washingtonul le imputa Teheranului, conform AFP."Exista multe optiuni. Exista optiunea ultima…

- Un șobolan uriaș gonflabil, cu caracteristici asemanatoare cu cele ale lui Donald Trump a fost plimbat pe strazile din Baltimore de un grup de protestatari in timp ce președintele se afla in oraș pentru a ține un discurs la un congres republican. Balonul, reprezinta un șobolan cu par blond, este imbracat…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca John Bolton a fost un "dezastru" în politica pentru Coreea de Nord, a "exagerat" în ceea ce privește Venezuela și nu s-a înțeles cu alți oficiali din cadrul Administrației prezidețiale, relateaza Mediafax…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, urmeaza sa calatoreasca saptamâna viitoare în Japonia și Coreea de Sud pentru a ajuta la coordonarea eforturilor privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, a informat vineri Departamentul de Stat american, relateaza Mediafax citând…