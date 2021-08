Statele Unite nu au intentii ostile fata de Phenian si sunt deschise sa se intalneasca in orice moment si loc, a declarat emisarul special al Washingtonului pentru Coreea de Nord luni, in timpul unei vizite in Coreea de Sud, informeaza Reuters. Sung Kim a sosit sambata la Seul pentru o vizita de patru zile. Vizita intervine in timp ce un scurt dezghet in relatiile intercoreene in iulie a condus apoi la o noua disputa asupra exercitiilor militare SUA-Coreea de Sud despre care Coreea de Nord a avertizat ca ar putea declansa o criza de securitate. "Statele Unite nu au intentii ostile" fata de Coreea…