Emirul Qatarului i-a promis lui Merkel ca mai investeste 10 miliarde de euro in Germania, in semn de buna credinta

Qatarul va investi 10 miliarde de euro in Germania in urmatorii cinci ani, existand inclusiv posibilitatea construirii unui terminal de gaze naturale lichefiate, a anuntat emirul Qatarului, Tamim bin Hamad al Thani.



Aceste promisiuni se adauga celor aproximativ 25 de miliarde de euro pe care Qatarul le-a investit deja intr-o serie de mari companii germane, precum Volkswagen sau Deutsche Bank, informeaza Reuters si AFP.



"Pentru a ne exprima increderea in soliditatea si importanta economiei germane, anuntam intentia Qatarului de a investi 10 miliarde de euro in economia germana…