- Emirul Kuweitului, Sabah al-Ahmed Al Sabah, a decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat palatul regal intr-un scurt comunicat citit marti la televiziunea nationala, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Seicul Sabah a condus din 2006 Kuweitul, stat petrolier din Golf si aliat al SUA, si a fost…

- Actorul Chadwick Boseman, devenit un star de talie mondiala dupa ce a interpretat rolul principal masculin in filmul cu supereroi "Black Panther", inspirat din universul benzilor desenate Marvel, a murit la varsta de 43 de ani la finalul unei lupte de patru ani cu cancerul de colon, potrivit unui anunt…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 pe scara Richter a avut loc marti in Filipine si, potrivit autoritatilor locale, a avariat mai multe drumuri si cladiri, intre care un spital si un complex sportiv folosit ca centru de carantina pentru bolnavii de Covid-19, scrie Reuters.

- Magnatul american din sectorul mass-media Sumner Redstone a incetat din viata marti seara la varsta de 97 de ani, a anuntat miercuri holdingul sau familial National Amusements, care controleaza ViacomCBS, relateaza Agerpres, citand Reuters si AFP.Redstone a fost presedinte al consiliilor de administratie…

- Medicul nationalei Ucrainei, Anton Hudaev, a decedat de coronavirus, la varsta de 48 de ani, a anuntat federatia de fotbal de la Kiev, informeaza Reuters potrivit news.ro.Hudaev era si medicul echipei Metalist Harkov. O rara escaladare militara in spațiu - Misterul presupusei arme antisatelit…

- Tragedia a avut loc cu puțin timp in urma, in comuna dambovițeana Matasaru. Combina agricola, condusa de un barbat in varsta de 52 de ani, se deplasa pe drumul comunal 71. Alaturi de șorfer se afla și barbatul in varsta de 68 de ani, care intr-un moment de neatenție s-a dezechilibrat și a cazut din…