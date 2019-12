Emirii din Dubai scot la vanzare varful celei mai inalte cladiri din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul imobiliar Emaar Properties a scos la vanzare cele doua punti de observatie din varful turnului Burj Khalifa, cea mai inalta cladire din lume, o tranzactie care ar putea aduce grupului imobiliar suma de un miliard de dolari, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui…

- Cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa din Dubai, a fost iluminata in tricolorul Romaniei, de ziua naționala. Totodata, drapelul țarii a aparut și in celebra piața Times Square din New York.In plus, culorile Romaniei au fost afișate și pe turnul Atakule, simbol al Ankarei și al Turciei.…

- UPDATE, ora 9:55 – Cel putin sase persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub…

- Gigantul aerian Emirates a anuntat luni ca a plasat o comanda ferma pentru 50 de avioane Airbus A350, la un pret de catalog de 16 miliarde de euro, transmit Reuters si Bloomberg, relateaza Agerpres.Citește și: ALERTA Euro a EXPLODAT din nou: leul, la un nou MINIM istoric Grupul aeronautic…

- Cinematograful Scala și Garajul Ciclop, doua simboluri ale Bucureștiului interbelic, au fost scoase la vanzare. Cele doua cladiri sunt situate pe Bulevardul Gheorghe Magheru și pot fi achiziționate impreuna sau separat.

- Boeing i-a retras directorului executiv Dennis Muilenburg, titlul sau de presedinte. Anuntul a fost facut vineri, la doar cateva ore dupa ce au fost reanalizate problemele aeronavelor 737 MAX, transmite Reuters.

- Ritz London, unul dintre cele mai prestigioase hoteluri din lume, ar putea fi pus in vanzare, relateaza Reuters.Posibila vanzare vine dupa ce proprietarii hotelului, oamenii de afaceri David si Frederick Barclay, au primit mai multe oferte de cumparare, nesolicitate, din partea unor investitori…