Stiri pe aceeasi tema

- iSpace va transporta un rover al Emiratelor Arabe Unite (EAU) pe Luna in 2022, a anuntat miercuri compania nipona, in contextul in care statul din Orientul Mijlociu se grabeste sa isi extinda activitatile in domeniul explorarii spatiale in vederea diversificarii economiei, relateaza Reuters.…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat in acest weekend includerea a doi noi astronauti in ambitiosul program spatial al tarii, printre acestia figurand ''prima femeie astronaut de origine araba'', relateaza DPA. Vicepresedintele EAU si emirul Dubaiului, seicul Mohammed…

- Transmisiunea in direct a zborului de catre companie s-a blocat atunci cand racheta a revenit pe Pamant, iar ceata deasa din jurul facilitatii SpaceX din Texas a facut dificil ca martorii sa vada ce s-a intamplat. Prototipul Starship SN11 a urcat la altitudinea tintita, de circa 10 kilometri. Racheta…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a raspuns criticilor privind averea sa uriașa formulate de senatorul american Bernie Sanders, afirmând ca își va folosi banii pentru a ajuta umanitatea, relateaza Business Insider.„Acumulez resurse pentru a ajuta sa facem viața multiplanetara…

- Moment istoric in istoria zborurilor spațiale: Roverul Perseverance, proiectat de Agenția Spațiala Americana, NASA, a ajuns pe planeta Marte. Dupa o calatorie de 7 luni și 470 de milioane de kilometri, vehiculul spația cu șase roți s-a confruntat cu cea mai grea parte a misiunii sale: amartizarea in…

- Prințesa Latifa, 35 de ani, a fugit in 2018 din Emiratele Arabe Unite cu o barca și intenționa sa ceara azil in Statele Unite. De atunci, nu se mai știe nimic oficial despre situația ei. In mai multe inregistrari trimise catre apropiații ei și intrate in posesia postului BBC , femeia susține ca a fost…

- Miliardarul sud-african Elon Musk a anunțat sâmbata ca scrie o carte despre Tesla și SpaceX, cele mai mari companii ale sale, relateza Business Insider.„E timpul pentru a spune povestea Tesla și SpaceX”, a scris Musk pe Twitter. „A Pamântului și a Marte”,…

- Sonda Hope, lansata in cadrul primei misiuni arabe interplanetare, urmeaza sa se plaseze marti pe o orbita a planetei Marte, o etapa critica a calatoriei sale, ce are obiectivul de a descifra secretele timpului si ale "Planetei Rosii", informeaza AFP, potrivit Agerpres. Sonda "Al-Amal" (denumita…