- Guvernul Emiratelor Arabe Unite a anunțat unele dintre cele mai mari familii de comercianți din țara ca intenționeaza sa elimine monopolurile pe care le dețin asupra vanzarii de bunuri importate, a relatat duminica Financial Times. Guvernul nu a raspuns imediat la solicitarile de comentarii…

- Economia mondiala va depași pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari anul viitor, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pana cand va depași Statele Unite ca prima economie a lumii, se arata intr-un raport publicat duminica și citat de Reuters, potrivit Mediafax.…

- Mai multe banci straine se gandesc sa introduca limite cu privire la imprumuturile in dolari oferite firmelor din Turcia, in contextul fluctuatiilor mari ale lirei turcesti, o masura care ar putea duce la cresterea costurilor de creditare, au declarat pentru Reuters doua surse din industria bancara.…

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, in varsta de 41 de ani, liderul partidului Continuam Schimbarea (PP), absolvent al universitatii americane Harvard, transmite Reuters.Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit…

- Coreea de Sud va lansa în curând un proiect pilot care va utiliza inteligența artificiala, recunoașterea faciala și mii de camere de supraveghere pentru a urmari mișcarile persoanelor infectate cu coronavirus, în ciuda preocuparilor legate de încalcarea vieții private, transmite…

- Autoritatea de reglementare a energiei din Germania a suspendat marti procesul de punere in functiune a conductei Nord Stream 2, diminuand speranta ca va furniza o cantitate semnificativa de gaze Europei in lunile cruciale de iarna. Intarzierile in procesul de aprobare au provocat temeri ca Europa,…

- Polonia l-a convocat pe ambasadorul belgian sa dea explicații la ministerul de externe, dupa ce premierul Belgiei Alexander De Croo a acuzat Varșovia ca se joaca cu focul in disputa privind statul de drept, informeaza Hotnews .„Jucați un joc periculos, va jucați cu focul cand declarați razboi colegilor…

- Hotelul lui Donald Trump din Washington a pierdut milioane de dolari in timpul mandatului sau de presedinte, chiar daca acesta a ascuns plati primite din partea unor guverne straine, a afirmat vineri o comisie a Camerei Reprezentantilor, transmite Reuters.