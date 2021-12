Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa mute pentru sambata-duminica weekend-ul lor care pana acum era vineri-sambata si sa instaureze o saptamana de lucru de patru zile si jumatate, potrivit WAM. In afara celor doua zile libere de sambata si duminica, locuitorii EAU vor avea o jumatate de zi suplimentara de odihna de vineri dupa-amiaza, ziua marii rugaciuni saptamanale in tarile musulmane. „Emiratele Arabe Unite sunt prima tara din lume care introduce o saptamana de munca mai scurta de cinci zile”, in vigoare in alte tari, mai noteaza WAM, agenție de presa citata de AFP. Guvernul Emiratelor vrea…