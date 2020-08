Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara de la Barakah, prima din lumea araba, a fost conectata la reteaua de electricitate a Emiratelor Arabe Unite si a inceput sa faca parte din sistemul de distributie al energiei, scrie agentia EFE potrivit Agerpres. Corporatia pentru Energie Nucleara a Emiratelor (ENEC) a anuntat miercuri,…

- Compania farmaceutica chineza de stat Sinopharm a inceput in Bahrain faza a treia a unui studiu clinic pentru un vaccin impotriva Covd-19, dupa lansarea unui studiu similar in Emiratele Arabe Unite, luna trecuta, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din Bahrain, transmite Reuters.Citește și: Elena…

- Emiratele Arabe Unite au anuntat sambata inceperea operatiunilor la centrala nucleara civila de la Barakah, prima de acest tip din lumea araba, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Anuntam astazi ca EAU au procedat cu succes la punerea in serviciu a primului reactor al centralei de la Barakah,…

- Se instituie Comitetul de coordonare strategica pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE CernavodaPremierul Ludovic Orban a dispus constituirea Comitetului de coordonare strategica pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, printr o decizie publicata marti in Monitorul…

- Politistii au descins la 41 de adrese din București, Ilfov, Ialomita, Calarasi, Bacau, Prahova, Satu Mare. Perchezițiile vizeaza persoane banuite ca ar fi produs si comercializat in mod ilegal tutun, fiind emise 22 de mandate de aducere. Prejudiciul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Centrala din Fessenheim, cea mai veche din centralele nucleare franceze, situata in apropierea granitei cu Germania, nu va mai produce energie electrica: al doilea reactor al sau a fost deconectat luni seara, o victorie pentru fortele anti-nucleare primita insa cu sentimente negative de angajati…

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA informeaza abonații ca este nevoita sa opreasca distribuția apei potabile in orașul Urlați, in data de 10 iunie 2020, in intervalul orar 9.30-12.30, din cauza avariei ce s-a produs pe rețeaua electrica și care a oprit funcționarea stației de pompare din Balțești. Este afectat…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca, in cursul zilei de 26 mai, au revenit in țara 130 cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Acest lucru a fost posibil datorita demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii…