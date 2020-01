Zi solicitantă pentru pompierii militari/ 33 de misiuni în sprijinul cetățenilor

Zi solicitantă pentru pompierii militari/ 33 de misiuni în sprijinul cetățenilor in Eveniment / on 08/01/2020 at 14:53 / În ultimele 24 de ore, pompierii militari teleormăneni au gestionat 33 de situații de urgență, care au pus în pericol… [citeste mai departe]