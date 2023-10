Stiri pe aceeasi tema

- Austria a decis sa-și suspende ajutorul acordat palestinienilor, a anunțat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, ca raspuns la atacurile Hamas asupra Israelului. E vorba de o suma care se ridica la aproximativ 19 milioane de euro, relateaza Reuters.

- • Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas: Poporul palestinian are dreptul sa se apere • Peste 250 de palestinieni au fost ucisi in Gaza in atacuri israeliene • SUA si Israelul au discutat „aprofundat” despre necesitatea unui ajutor militar • MAE: 346 de cetateni romani si straini au fost…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, condamna ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, indreptate in principal impotriva populatiei civile, evidentiind dreptul acestei tari de a se apara."Condamnam ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, care…

- Ambele parti anunta sute de morti, Israelul 200, iar Autoritatea Palestiniana peste 230 in atacurile declansate dimineata de Hamas si continuate cu o contraofensiva dura a armatei israeliene aeriana si terestra. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a trimis Consiliului de Securitate o scrisoare…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas , a anuntat sambata Organizatia Natiunilor Unite, transmite AFP.La randul sau, secretarul general al ONU, Antonio…

- Ministerul de Externe al Braziliei a anuntat sambata ca va convoca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, in urma celui mai amplu atac asupra Israelului din ultimii ani, lansat de miscarea islamista palestiniana Hamas, relateaza Reuters si AFP. Guvernul brazilian a transmis ca simpla…

- Ucraina a declarat sambata ca sustine Israelul in "dreptul lui de a se apara", dupa atacurile lansate de Hamas dinspre Fasia Gaza, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Ucraina condamna ferm atacurile teroriste in curs impotriva Israelului, inclusiv tirurile de rachete impotriva populatiei civile la…