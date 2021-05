Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iași s-a deschis inca un flux de vaccinare fara programare, anti-COVID-19. Programul de funcționare este 8.00-20.00, iar serul administrat este Pfizer/BioNTech. Persoanele care doresc sa se vaccineze…

- In acest sens, directorul medical pentru Anglia, Chris Whitty, analizeaza studii care vizeaza doua optiuni. Primul studiu vizeaza vaccinuri special modificate pentru a combate noile variante ale Sars-Cov-2, iar al doilea va consta in administrarea celei de-a treia doze pentru versiunile actuale ale…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.228 de vaccinuri: 300 Moderna, 411 AstraZeneca și 2.517 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 60 vaccinuri. In cea de-a doua etapa de vaccinare impotriva s-au administrat 1.521 vaccinuri. De asemenea, in…

- Autoritatile din Emiratele Arabe Unite au avertizat populatia locala ca ar putea sa impuna anumite restrictii pentru persoanele care nu s-au vaccinat impotriva maladiei COVID-19, intr-o perioada in care acest stat, un important centru de afaceri si turistic din regiunea Golfului Persic, doreste sa…

- Numarul persoanelor imunizate de la inceputul campaniei de vaccinare a ajuns sambata la 2.090.464, conform datelor oficiale transmise sambata de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 55.425 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore. Numarul este in scadere fața de ziua…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului aproape 2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise duminica de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 92 de reacții adverse. 54.713 persoane…

- Luni, Romania primește 214.110 de noi doze de vaccin Pfizer/BioNTech, pentru imunizarea persoanelor de peste 65 de ani și a celor cu dizabilitați, iar 130 de noi centre de vaccinare vor fi funcționale. Persoanele eligibile pentru etapa a treia de vaccinare anti-COVID19 (populatia generala) se vor…

- Persoanele din etapa a treia a vaccinarii anti-COVID-19 (populatia generala) se pot programa pe platforma online dedicata acestui proces dupa data de 15 martie, inocularea vaccinului pentru acestea urmând sa aiba loc cel mai probabil în aprilie, a declarat,…