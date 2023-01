Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia implinirii a 200 de ani de la nașterea lui Petoffi Sandor, reprezentanți ai Direcției de Cultura și Direcției de Invațamant Carei au depus o coroana de flori la bustul lui Petofi Sandor, situat in centrul municipiului. In imaginea postata pe pagina Direcției de Cultura apare in stanga și Levente…

- Dr. Dan Mihai Barliba Vizitand Universitatea “Cheikh Anta Diop” din Dakar, Senegal, la Biblioteca acesteia mi-a retinut privirea un volum de poezii in limba franceza al carui autor este marele nostru scriitor Mihai Eminescu. Am avut cu acel prilej o agreabila discutie despre Romania francofona cu sefa…

- Echipa proiectului „Innovative teaching and learning through developing of digital competences and implementation of STEM educational program” (Predare și invațare inovatoare prin dezvoltarea competențelor digitale și implementarea programului educațional STEM) – realizat de Colegiul National „Mihai…

- CULTURA… La Clubul de poezie „Cristian Simionescu”, invitatii s-au bucurat, la finalul saptamanii trecute, de admirabile momente de poezie oferite cu generozitate de preotul-poet Marcel Miron, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania(U.S.R)-Filiala Iasi. Dragostea fata de semeni si harul de a povesti…

- Pe 10 noiembrie 2022 a avut loc la libraria ”Mihai Eminescu” lansarea volumului de sonete al Evei Constantinescu, intitulat ”Nostalgii”. Acompaniata de personalitați din lumea editoriala și a poeziei, artiști și persoane care o prețuiesc pe Eva Constantinescu din activitatea profesionala și cititori,…

- Joi, 10 noiembrie, orele 16.30, la Libraria ”Mihai Eminescu”, din București, va avea loc lansarea volumului de versuri ”Nostalgii”, al autoarei Eva Constantinescu. Articolul Lansare de carte: ”Nostalgii”, de Eva Constantinescu apare prima data in Curierul National .

- Festivalul Documentarelor din China, eveniment organizat de China Media Group (CMG) și Ministerul Culturii și Turismului din China, aflat in desfașurare, a fost inaugurat la data de 21 Iunie, la Beijing. La ceremonia de inaugurare au participat sute de reprezentanți de instituții mass-media, centre…