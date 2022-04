Eminescu ne spune ,,Christos au Înviat!” Acum 144 de ani, in ziarul ,,Timpul”, Eminescu deschidea un articol despre Inviere folosind ca motto un tropar al Slujbei care este dedicata acestui eveniment: ,,Sa manecam cu manecare adanca,/ Și in loc de mir cantare sa aducem Stapanului./ Și sa vedem pe Hristos, Soarele Dreptații,/ Tuturor viața rasarind”… Emoționante, crude prin adevarul pe care […] Articolul Eminescu ne spune ,,Christos au Inviat!” apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a condamnat cruzimea razboiului din Ucraina la slujba de Inviere de sambata seara de la Bazilica Sfantul Petru din Vatican, la care suveranul pontif a participat, dar pe care nu a prezidat-o, probabil din cauza unor dureri la picior care l-au fortat sa-si reduca unele

- In lumina zilelor sfinte, cand Biserica Romano-Catolica serbeaza Invierea Domnului, iar comunitatea se imbraca in veșmantul stralucitor al bucuriei și al speranței divine, adresez tuturor credincioșilor romano-catolici urarea: Cristos a Inviat! Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor pace in inimi și…

- Ieri a fost publicat Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire situația Romaniei in timpul actualei guvernari. „Este cel mai dur Raport de monitorizare a Romaniei din ultimele decenii! Concluziile sunt distrugatoare pentru actuala Coaliție. Niciodata, in ultimii ani, nu a mai existat un asemenea…

- De vineri și pana miercuri, terenurile bazei SCM Bacau vor gazdui tradiționalul turneu de categoria A rezervat varstei de 12 ani, masculin și feminin Ediția 2022 a turneului bacauan de tenis Trofeul Mizar incepe mai devreme ca oricand. Debutul e programat azi, 1 aprilie, in jurul orei 14.30, pe terenurile…

- Sa ne amintim, spre neuitare, pentru ca ,, se vor intoarce cainii la macelarie,,. Peste 190 de guverne și state, la indicația OMS și la propunerea unor specialiști anonimi, au aplicat protocolul morții. Inchiderea spitalelor, plata unor sporuri suplimentare medicilor (pentru a le cumpara tacerea), eliminarea…

- Miercuri – 23 martie 2022, incepand cu ora 08.00, S.C. CRAB S.A. (Compania Regionala de Apa Bacau) va sista furnizarea apei pe conducta de aducțiune Darmanești – Targu Ocna – Onești, pentru remedierea unei avarii. Timpul estimat in vederea realizarii intervenției, dar și pentru golirea și umplerea instalației,…

- Miercuri, 9 martie 2022, la Secția de Muzica a Colegiului Național de Arta ”George Apostu”, s-a reluat colaborarea cu profesori de muzica prestigioși de la Universitatea Naționala de Arte ”George Enescu” din Iași, care doresc sa iși impartașeasca vasta experiența și pricepere tinerilor artiști de la…