- Daca iti place sa gatesti, dar nu crezi ca vrei sa lucrezi intr-o bucatarie obisnuita, sa devii bucatar personal ar putea fi solutia potrivita pentru tine. Bucatarul Zipora Einav care a gatit pentru numeroase celebritati precum Mariah Carey, Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Scarlett Johanson sau Bob…

- Celebrul om de stiinta a insistat de-a lungul vietii sale asupra pericolelor la care ar fi expusa civilizatia umana si nu a ezitat sa descrie in termeni apocaliptici un ipotetic sfarsit al omenirii, mai apropiat decat s-ar putea crede. Stephen Hawking a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic…

- Celebrul actor Tom Cruise și-a lasat fanii masca atunci cand au aparut noi detalii despre filmul Top Gun 2: Maverick. Se pare ca starul de la Hollywood și-a luat licența de pilot, totul de dragul rolului!

- Vedetele care au donat milioane de dolari pentru justitia rasiala Organizatiile caritabile care sustin miscarea #BlackLivesMatter au primit ajutor financiar din partea vedetelor de la Hollywood. Kanye West a fost intens criticat pentru ca nu a avut o pozitie publica dupa moartea lui George Floyd. Celebrul…

- Celebrul actor Anthony Hopkins, in varsta de 82 de ani, le arata zilnic fanilor sai cum isi petrece timpul in izolare. Una dintre activitatile sale preferate este cantatul la pian, in compania motanului Niblo.

- Rapperul american Eminem le-a oferit fanilor, intr-un mesaj publicat pe Twitter, numarul sau de telefon. Alaturi de un vers din hitul “Stan”, colaborare cu britanica Dido, artistul – pe numele sau real Marshall Mathers – a scris ca asteapta mesajele și intrebarile fanilor. „Scrieti-mi si va raspund”,…

- Celebrul personaj Popeye Marinarul va fi eroul unui film de animatie semnat de Genndy Tartakovsky, cunoscut pentru filme precum "Samurai Jack" si "Hotel Transilvania", potrivit news.ro.Popeye, marinarul amator de spanac, va reveni in cinematografe, la mai mult de 80 de ani de la versiunea…