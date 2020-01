Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au identificat vineri al doilea caz de infectare cu noul tip de coronavirus pe teritoriul Statelor Unite, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), citat de ABC News, potrivit MEDIAFAX.Infecția a fost confirmata la o pacienta in jurul varstei de…

- Universitatea Craiova a invins, vineri, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa MFK Karvina, locul 15, penultimul, in prima liga ceha, in ultimul meci amical disputat de formatia olteana in cantonamentul din Antalya, anunța news.ro.Au marcat: Ivan '5 si '79, Roman '30 / Milan '47. Citește și: Dușmanul…

- Moscova a transmis vineri ca iși rezerva dreptul de a raspunde la decizia Bulgariei privind expulzarea celor doi diplomați ruși acuzați de spionaj, a informat ambasada Rusiei la Sofia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Presa rusa a relatat ca Bulgaria a declarat doi diplomați…

- Rapperul american Eminem a raspuns criticilor aduse versurilor de pe noul lui album care fac referire la atacul cu bomba din Manchester din 2017, subliniind ca discul „nu a fost facut pentru sensibili”, potrivit news.ro.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Eminem a spus ca unele versuri incluse…

- Rapperul american Eminem a raspuns criticilor aduse versurilor de pe noul lui album care fac referire la atacul cu bomba din Manchester din 2017, subliniind ca discul „nu a fost facut pentru sensibili”.

- Rapperul american Eminem este criticat de muzicieni si public din cauza referintei facute intr-una dintre noile lui piese la atacul cu bomba care a avut loc in 2017 in Manchester, potrivit news.ro.Primarul orasului englez, Andy Burnham, considera ca versurile „I'm contemplating yelling 'bombs…

- Primarul din Manchester, Andy Burnham, a criticat o melodie de pe noul album al rapper-ului Eminem. Un vers din melodia intitulata „Unacmodating” face referire la atentatul terorist care a avut loc în Manchester, în timpul concertului Arianei Grande, noteaza The Independent.​Rapperul…

- Nivelul alertei teroriste in Regatul Unit a fost coborat luni de la ”grav” la ”substantial”, riscul unui atentat fiind de-acum considerat drept ”probabil” si nu ”foarte probabil”, a anuntat ministrul britanic de Interne Priti Patel, relateaza AFP. Centrul de analiza terorista reevalueaza nivelul…