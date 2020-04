Eminem a donat mancare spitalelor din Detroit Eminem le este recunoscator lucratorilor din domeniul sanatații din orașul in care locuiește și a donat porții de paste cu eticheta „Mom’s Spaghetti”. Conform publicații de peste ocean, pachetelele rapperului au eticheta „Mom’s Spaghetti” si au inceput sa apara marți la spitalele din Detroit impreuna cu mesajul „Mulțumesc ingrijitorilor din primele linii”. Eminem a refuzat... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

