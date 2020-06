Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Peisaj rural in inima orașului Alba Iulia: „5 cai frumoși”, fotografiați plimbandu-se in zona Stadion Miercuri seara, un cititor ziarulunirea.ro, a surprins niște imagini cu care locuitorii acestui oraș candidat la titlul de Capitala Europeana par sa se fi obișnuit de mult:…

- Vara bate la ușa cu vești bune pentru Mara Banica! Vedeta tocmai ce și-a marit familia și a impartașit bucuria ei cu toți prietenii virtuali. Admiratorii s-au grabit sa o felicite pe jurnalista, imediat cum au vazut.

- Lucratorii romani reveniti in tara vor pleca din nou la toamna in strainatate, astfel ca pentru rezolvarea problemei lipsei fortei de munca din Romania trebuie adusi muncitori straini, trebuie continuata strategia revenirii lucratorilor romani si trebuie folositi robotii, a declarat, marti, secretarul…

- Romanii care s-au intors dinstrainatate vor pleca inapoi acolo iar la noi va exista acelașideficit de forța de munca. In aceste condiții trebuie reganditastrategia de a-i menține aici pe muncitori sau aceștia sa fieinlocuiți de „niște roboți frumoși” a spus secretarul destat Liviu Rogojinaru. Secretarul…

- Ziarul Unirea Comandantul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”: „Ați visat la buchete și bucurii, la frumosul basm al finalului de liceu. Iata-va in stare sa renunțati și sa zambiți” Intr-o postare pe pagina de facebook a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, comandantul unitații de…

- Centrul vechi din Mosul, oraș greu incercat in luptele dintre gruparea terorista Statul Islamic și forțele guvernamentale irakiene, are un nou aspect. A fost inițiativa unor tineri voluntari care au vopsit cladirile in albastru stralucitor.

- Medicii au fost ingroziti cand au vazut cum s-a prezentat aceasta tanara la Urgente! A fost la un pas de moarte, dupa o greseala pe care multe femei o fac, din neglijenta. Estelle, o tânara în vârsta de 19 ani, din Paris, a trecut, recent, printr-o experienta înfioratoare,…