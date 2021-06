Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in showbiz! Sinziana Iacob a nascut! Fire deschisa, frumoasa vloggerița nu a pierdut vremea și le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare prima imagine cu ea și baiețelul ei, Nor Iacob. Vedeta i-a transmis și un mesaj emoționant micuțului, spunand ca astazi a venit pe pamant „minunea…

- Emily Ratajkowski a fost supranumita actrița cu cel mai frumos bust natural din lume de catre presa de peste Ocean. Vedeta a devenit mamica anul acesta, in martie, și a revenit la silueta care a consacrat-o in timp record.

- Lavinia Pirva „a scapat” pe Internet o imagine cu fiul ei și al lui Ștefan Banica Jr. Vedeta nu obișnuiește sa posteze deseori fotografii cu acesta, astfel ca gestul ei i-a luat prin surprindere pe fani. Chiar daca micuțul care implinește curand doi ani se afla cu spatele, admiratorii i-au observat…

- Loredana Groza este excentrica, iar in ultimul an a trecut prin schimbari enorme. Vedeta a devenit lipsita de inhibiții și a decis ca este momentul in care sa iși traiasca viața la maximum. Loredana Groza, imagine indecenta pe internet Așa ca o ține numai in vacanțe și petreceri, iar fanii de pe Instagram…

- Oana Radu este casatorita cu antrenorul ei de fitness, Catalin Dobrescu, și iși ia foarte in serios rolul de soție. Artista nu a stat pe ganduri cand un internaut a afirmat ca partenerul ei nu și-a obținut fizicul bine definit in mod natural și i-a luat apararea acestuia. Vedeta neaga orice fel de ”tratament”…

- Oana Roman le-a facut o surpriza tuturor fanilor de pe rețelele de socializare. Melancolica, indragita vedeta de la Antena Stars a deschis sertarul cu amintiri și acolo a gasit unele de suflet. Astfel, fosta soție a lui Marius Elisei nu a stat pe ganduri și le-a impartașit internauților mai multe imagini…

- Emily Ratajkowski a adus pe lume primul sau copil, un baiețel superb de nota 10, de care vedeta nu se poate mai dezlipi nicio clipa. Frumoasa șatena a postat și prima imagine cu fiul ei, in timp ce il alapta.

- Oana Roman a reușit sa-și surprinda fanii din mediul online cu o imagine de colecție. Vedeta de la Antena Stars, fotografie rara alaturi de sora, mama și nepoata sa. Mesajul postat de fosta soție a lui Marius Elisei.