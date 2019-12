Emily O´Reilly a fost realeasa miercuri, de Parlamentul European reunit in sesiune plenara la Strasbourg, in functia de Ombudsman European si va continua sa investigheze plangerile impotriva organismelor Uniunii Europene, informeaza un comunicat al PE.



O´Reilly a fost realeasa prin vot secret in al treilea tur de scrutin cu 320 de voturi pentru din 600. Ea a ocupat functia de Ombudsman European incepand cu 1 octombrie 2013. Anterior, a fost prima femeie in functia de Ombudsman si comisar pentru informatii in Irlanda, comisar pentru informatii de mediu din 2007 si a lucrat ca jurnalist.

