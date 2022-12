Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 29 noiembrie 2022, de la ora 18:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, sunt marcați, printr-un concert extraordinar, cei 35 de ani de la inființarea Corului de Copii “Theotokos” din Alba Iulia, dirijat de Pr. Calin Bulac. Evenimentul e organizat in colaborare cu Primaria Municipiului.…

- Unele medicamente lipsesc de la apel in farmaciile franceze, iar fenomenul se inrautateste, afectand anumite antibiotice si impunand autoritatilor sanitare sa ia masuri de urgenta, dar, considera unii observatori, este prea tarziu si insuficient - scrie vineri AFP. "Astazi, tara noastra cunoaste un…

- Ministrul Energiei a anunțat ca este din nou infectat cu noul coronavirus. Virgil Popescu spune ca are simptome de gripa si va sta in izolare pana ii va trece boala. Oficialul a mai avut COVID, la finalul lunii ianuarie a acestui an si in luna noiembrie a anului 2020. Ministrul Energiei Virgil Popescu…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei, Olaf Schulz, pare sa s-au impacat, azi-noapte, la Bruxelles, dupa lungile discuții despre cum sa gaseasca soluții comune pentru a ieftini energia. „Cooperarea dintre Germania si Franta, precum si dintre cancelar si presedinte, este intensa…

- Sunt ani buni de cand Consiliul Judetean Tulcea organizeaza licitatii pentru concesionarea a peste 30.000 ha de teren agricol in localitatea Pardina. Si tot atatia ani de cand licitatiile sunt castigate de cativa ciobani din Marginimea Sibiului, care sunt stapani peste sute de mii de oi si care nu se…

- Președintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie, la Casa Alba, intr-o vizita de stat, a anunțat luni Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant al Casei Albe, transmit agențiile de presa. ”Aceasta vizita va dovedi profunzimea și forța relației dintre…

- Sursele Variety sustin ca Netflix se grabeste sa-si lanseze versiunea cu reclame. Pentru a fi disponibila inaintea celei pe care o va oferi Disney+, Netflix ar vrea sa aiba lansarea pe 1 noiembrie. Disney+ a anuntat deja ca va lansa versiunea cu reclame pe 8 decembrie in Statele Unite. Aceasta va costa…