Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila a nascut! Celebra fosta concurenta de la ‘Bravo, ai stil’ a devenit mama pentru prima oara. Iata prima imagine cu bebelușul postata chiar de model! Cum se simte acum aceasta? Larisa Udila a nascut: prima imagine cu bebelușul Larisa Udila a devenit mama pentru prima oara și se afla in culmea…

- Șerban Huidu a lansat sageți fine la adresa Mirelei Vaida. Prezentatorul de la Prima TV a facut un gest nepotrivit fața de colega sa de breasla. Cum au reacționat fanii gazdei de la Acces Direct și cum s-a exprimat carcotașul la adresa blondinei. Cum a fost umilita Mirela Vaida de Șerban Huidu Mirela…

- Astazi e o zi mare pentru Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct, și Cosmina Adam, asistenta TV a emisiunii. Cele doua au lansat o piesa populara impreuna care a fost facuta publica in urma cu puțin timp pe canalul de YouTube al prezentatoarei. iata cum suna melodia ”Faceți loc la moldovence”.

- Smiley și Gina Pistol i-au facut cadou fiicei dupa botez un cadou plin de insemnatate. Datorita lui iși vor aduce aminte toata viața de primele clipe de viața ale lui Josephine. Smiley și Gina Pistol i-au cumparat fiicei lor un tablou cu harta astrala din ziua in care s-a nascut, precum și la ora la…

- Smiley și Gina Pistol și-au botezat in secret fiica , dar acum, la cateva zile de la eveniment, a aparut in mediul online prima imagine cu cei doi de la creștinarea micuței. Proaspeții parinți au fost surprinși alaturi de invitați, in decorul special creat pentru petrecere. Nu cei doi parinți au fost…

- O tanara din Galați este disperata, dupa ce mama sa, pe nume Mihaela, a disparut fara urma de acasa. Loredana, mama a trei copii, il suspecteaza pe concubinul mamei sale ca ar fi batut-o pe femeie și i-ar fi facut rau. Cazul este plin de controverse, cu atat mai mult cu cat o sacoșa plina cu haine și…

- „Daca in urma cu doi ani, am venit aici cu multa bucurie la Botezul micuței lui fetițe, Anisia, iar in urma cu un an și jumatate am venit din nou pentru a vizita aceasta parohie și Așezamantul social pe care parintele il coordona, astazi am intrat in acest sat cu lacrimi de durere”, a spus Arhiepiscopul…