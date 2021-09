Emily Burghelea, nunta si botez in aceeasi zi. Ce nume poarta fetita constantencei

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi traiește de aproximativ noua ani de zile o poveste de iubire cu Cosmin Curticapean. Vedeta a anunțat ca ea și soțul au implinit acum șase ani de la casatorie. Sunt in vacanța, traiesc cele mai frumoase momente in familie. Vedeta in varsta de 39 de ani și-a declarat inca o data dragostea…

- Nicolae Botgros e unul dintre cei mai cunoscuți compozitori și dirijori ai Republicii Moldova. De curand, acesta a intrat in atenția tuturor cu detalii din viața personala. A facut un copil cu amanta, dar a ramas cu soția, nu a divorțat. Artistul se ingrijește de fetița lui de trei ani, a și recunoscut-o.…

- O invitație de nunta confecționata corespunzator va evidenția starea evenimentului urmator și va crea o stare de sarbatoare. Dar nu uitați ca misiunea sa principala este de a transmite destinatarului informații importante despre ceremonie. Aflați cum sa va compilati invitația de nunta cat mai interesanta…

- Maria Dragomiroiu este marea sarbatorita a zilei. Artista, reper de autenticitate și valoare in muzica autentica romaneasca, traiește implinirea in toate sensurile pozitive. Vocea și infațișarea sa sunt repere inconfudabile, iar melodiile sale au urmarit petrecerile romanilor in ultimele patru decenii.…

- Misty, in varsta de 31 de ani și Keo , in varsta de 42 de ani, traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna o fetița și o relație discreta. Artista a vorbit pentru prima oara despre cum vrea sa arate nunta cu iubitul ei, chiar daca nu au stabilit inca data. „Cam toate…

- Chiar daca au divorțat la inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei au sarbatorit implinirea a șapte ani de la nunta lor. Cei doi au postat pe rețelele de socializare mesaje emoționante, care arata ca deși nu mai formeaza un cuplu, continua sa se iubeasca. Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit…