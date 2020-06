Stiri pe aceeasi tema

- Emily Burghelea, fosta asistenta de la Acces Direct, a dezvaluit dovezi noi prin care acuza faptul ca emisiunea de la Antena 1 mușamalizeaza agresiunile la care este supusa Veronica Stegaru, cunoscuta la tv cu porecla «Vulpița», de catre soțul ei Viorel Stegaru, amandoi fiind prezenți in fiecare ediție…

- Se pare ca Emily Burghelea ar putea plati o suma uriașa din pricina informațiilor pe care le-a divulgat. Foștii șefi ai asistentei TV considera ca le-a fost prejudiciata imaginea din pricina scandalului. Astfel, conform contractului semnat de Emily cu Antena 1, sunt prevazute sume uriașe de bani…

- Emily Burghelea si-a dat demisia in direct de la Acces Direct. Fosta asistenta a facut declaratii socante intr-un video urcat pe o retea de socializare, adaugand o alta varianta a plecarii sale. Aceasta a atacat-o chiar si pe Mirela Vaida, declarand ca aceasta i-a vorbit urat dupa ce camerele s-au…

- "Nu ma platesc cu un milion de euro ca sa știu eu ce minciuna trebuie sa zic, ca sa le iasa lor regia. Mirela, eu te iubesc și te respect pentru ca ești un artist, dar vad ca de ieri pana azi te-ai schimbat la 180 de grade. Ieri m-ai balacarit, iar azi spui ca ți-am fost ca o sora, ca o fetița...de…

- CURAJ… Emily, simpatica asistenta de la Acces Direct, a aruncat in aer aseara celebra emisiune, care face bani grei pe spatele Vulpitei și a lui Viorel, cei doi soți din Blagești. In finalul unei alte ediții, pline de maimuțarelile la care sunt supuși soții Stegaru, asistenta Emily a primit, ca de obicei,…

- Emily Burghelea și-a dat demisia de la Acces Direct, la finalul emisiunii de luni, 15 mai. Asistenta TV a dezvaluit cu ochii in lacrimi motivul pentru care a ales sa faca acest pas. La finalul emisiunii de ieri, asistenta TV a incercat sa spuna prin ce trece Vulpița cu adevarat și ca aceasta ar fi…

- Vulpița și Viorel au ajuns vedete in comuna natala, Blagești, dupa dese apariții in cadrul emisiunii „ Acces Direct ” de la Antena 1. Consatenii celor doi toaca febril subiectul disputelor aparute in cuplu, iar cancan.ro a incercat sa afle ce cred oamenii despre Vulpița și Viorel. O sursa a povestit…

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…