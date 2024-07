Stiri pe aceeasi tema

- Emily Burghelea a trait clipe de groaza, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. A suferit rani grave in urma coliziunii frontale cu un TIR. Cum se simte vedeta, aflați in randurile urmatoare. Emily Burghelea, accident de coșmar cu un TIR Emily Burghelea este una dintre cele mai apreciate…

- Emily Burghelea a clarificat situația! Dupa ce s-a afișat pe Internet cu rani și ochiul umflat, influencerița a dezvaluit ca a fost implicata intr-un accident rutier. Intreg incidentul a fost filmat, iar mai apoi postat pe rețelele de socializare.

- Nunta, nunta! Roxana Hulpe și Bogdan Radulescu și-au unit destinele in acest weekend. Colega Esca pe post de invitata. Un eveniment cu ștaif, ținuta ”obligatorie” și Andreea i-a dat pe toți ”pe spate”. Rochia ca rochia, incalțarile, mai greu de incadrat. Le-a pus imaginația la incercare multora, in…

- Echipele de intervenție din Iran incearca sa ajunga la un elicopter care ar fi fost implicat intr-un „incident” in timp zbura intr-un convoi care il transporta pe președintele Ebrahim Raisi, a anunțat duminica televiziunea de stat iraniana, citata de Associated Press. Nu au fost prezentate insa detalii…

- Caștigatorul Chefi la Cuțite 2024. Cine este Mihai Dragomir Emoții mari aseara pentru cei 3 finaliști Chefi la Cuțite . A avut loc finala sezonului cu numarul treisprezece al indragitului cooking show. Lacramioara Pintilie, Lucica Susanu și Mihai Dragomir au luptat in finala pentru premiul cel mare.…

- Ariana Grande a facut super show la MET Gala 2024 MET Gala 2024 s-a incheiat spectaculos, cu un super show marca Ariana Grande. Artista a pus in scena un recital inspirat din filmul Wicked, producție in care joaca și care se va lansa in toamna. Invitata ei speciala, in cadrul show-ului, a fost Cynthia…

- O tanara, in varsta de 21 de ani, a fost la un pas de moarte, dupa ce a baut o cafea cu insecte. Totul s-a intamplat intr-un aeroport din Spania. Fata a ramas șocata cand s-a uitat in pahar, iar ulterior a ajuns la Terapie Intensiva.

- Marilu Dobrescu dezvaluie procedura secreta. Cum s-a chinuit ani de zile! Marilu Dobrescu se bucura de succes in mediul online. Doar pe Instagram, comunitatea ei a depașit jumatate de milion de urmaritori. In ultimele luni, ea a tot vorbit in mediul online despre o procedura secreta. Fanii s-au intrebat…