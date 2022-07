Emily Burghelea și-a dat demisia de la „Acces Direct” in emisiune, iar momentul a scos-o din sarite pe Mirela Vaida. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, tanara și-a spus parerea despre fosta ei colega. Dupa ce a participat la „Bravo, ai stil!”, Emily Burghelea a fost asistenta la „Acces Direct”, de unde a plecat cu mare scandal. Ea și-a dat demisia in direct, dupa ce a acuzat echipa de la Antena 1 ca ascund faptul ca Veronica, cunoscuta ca Vulpița, este agresata de soțul ei, Viorel. „Mirela, tu știi ca Viorel o agreseaza pe Veronica și noi trebuie sa ne facem ca ploua? Eu nu pot sa trec…