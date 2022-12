Stiri pe aceeasi tema

- Emilian și WRS au facut senzație in ediția din seara aceasta de la Te cunosc de undeva! Cei doi concurenți s-au transformat in Whitney Houston și au interpretat celebra piesa ”I Wanna Dance with Somebody”. Jurații nu s-au mai abținut și s-au ridicat in picioare.

- In ediția din aceasta seara a sezonului 18 la Te cunosc de undeva, Emi și Cuza au facut un show de senzație, asta dupa ce s-au transformat in Rammstein și cei doi concurenți au cantat in limba germana. Iata ce a marturisit jurații!

- Cea mai noua gala `Te cunosc de undeva!~, difuzata maine, de la 20:00, la Antena 1 este una cu o incarcatura emotionala deosebita pentru Sore si Emma de la ZU. Celor doua, ruleta le-a adus o piesa de suflet a uneia dintre cele mai iubite cantarete de pop rock din Romania – Laura Stoica, „Un actor grabit!”,…

- In a doua ediție, din data de 17 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, a sosit momentul jurizarii pentru Emi și Cuza dupa ce s-au transformat in Hussain Al Jassmi și au cantat piesa „Boshret Kheir”. Cei doi au facut senzație pe scena Te cunosc de undeva, iar jurații au ramas…

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Andrei Ionuț Ursu alias WRS, artistul care a reprezentat Romania in acest an la Eurovision, și Emilian, fost concurent X Factor, fac echipa in cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva”, care va avea premiera pe 10 septembrie la Antena 1. Intr-un interviu savuros acordat pentru Impact.ro, cei doi…