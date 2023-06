Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai emoționante momente din aceasa seara, de pe scena Te cunosc de undeva a fost cel al lui Damian Draghici și al Cristinei Stroe. Cei doi s-au transformat in Mihaela Mihai și au interpretat piesa „De-ai fi tu salcie la mal”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Cea mai noua ediție Te cunosc de undeva! dezvaluie noi provocari traite de cele opt echipe, insa, și lucruri mai puțin știute despre unii dintre concurenți. De exemplu, piesa primita de la ruleta de Emilian și WRS l-a determinat pe cel dintai sa se confru

- In ediția din aceasta seara, CRBL și Radu Țibulca au reușit sa ii impresioneze pe jurați. Cu toate ca in edițiile trecute, cei patru au observat anumite greșeli, lucrurile au stat altfel. Concurenții s-au transformat in Louis Armstrong și Barbra Streisand, reușind sa uimeasca pe toata lumea.

- In ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva, WRS și Emilian au avut de pregatit un moment cu totul aparte, dar și emoționant. Cei doi au cantat piesa „Stele cazatoare” a lui Puya și Tudor Chirila, o melodie care le-a trezit multe amintiri juraților.

- Emilian și WRS au facut show in cea de a șasea ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți s-au transformat in Valahia și au cantat celebra piesa „Banana”. Ce au spus jurații despre momentul pe care l-au pregatit artiștii.

- Moment emoționant in aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Adda și Radu Bucalae au interpretat piesa "Maria" a Anastasiei Lazariuc și a regretatului Mihai Constantinescu și au reușit sa ii impresioneze pe jurați cum momentul tribut pe care l-au pus in scena.

- Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost norocoșii ediției cu numarul cinci, din data de 29 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19! De ce spunem asta?! Ei bine, pentru ca cei doi indragostiți au avut de interpretat o piesa care se potrivește cu stilul lor muzical. S-au transformat…

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.