- In ediția din aceasta seara a sezonului 18 la Te cunosc de undeva, Emi și Cuza au facut un show de senzație, asta dupa ce s-au transformat in Rammstein și cei doi concurenți au cantat in limba germana. Iata ce a marturisit jurații!

- Andreea Balan a fost de-a dreptul surprinsa de momentul pregatit de cei doi concurenți și l-a pupat pe Emilian! Tanarul s-a transformat in Enrique Iglesias și și-a luat rolul in serios așa ca a trecut la fapte. In ediția a șaptea a noului sezon surprizele se țin lanț.

- Jurații au fost impresionați de momentul pe care Connect-R și Shift l-au pregatit pentru cea de a șapte ediție a noului sezon de la Te cunosc de undeva. Cei doi ariști s-au transformat in Bruno Mars și Mark Ronson și au interpretat piesa ”Uptown Funk”. Cum a reacționat Andreea Balan.

- In ediția din aceasta seara, Emilian și Wrs au avut parte de un moment inedit la Te cunosc de undeva. Cei doi s-au transformat in Beyonce și au demonstrat ca sunt talentați și pot face fața tuturor provocarilor. Iata cat de bine s-au descurcat!

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Connect-R si SHIFT vor face echipa in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1. Cei doi au simtit din plin provocarile ruletei, inca din prima gala a transforming show-ului. Daca initial s-au bucurat pentru transformarea primita, imediat cei doi…

- „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1, ce va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, aduce pe scena o noua serie de artisti, iar spectacolul va continua si in culise. Imediat dupa difuzarea unei gale, Zarug ii va invita pe telespectatori…