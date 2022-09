Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la Antena 1! Se anunța un moment unic la „Te cunosc de undeva!”. Concurenții stau cu sufletele la gura, dupa ce au aflat ce urmeaza sa se intample in emisiune. Unul dintre jurați va profita de bonusul de 100 de puncte, astfel incat clasamentul participanților la show se va schimba drastic.…

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Jo și Liviu Teodorescu au avut un moment de senzație la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au dat tot ce e mai bun și au avut parte și de o jurizare așa cum se cuvine. Iata in cine s-au transformat, dar și ce piesa au interpretat!

- Participarea la emisiunea Te cunosc de undeva, sezonul 18, este o adevarata provocare pentru Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi soți se completeaza in viața de zi cu zi, mai ales cand vine vorba de dragoste, dar cum s-au descurcat in aceasta seara? S-au transformat in trupa Generic și au intereptat…

- Prima ediție a sezonului 18 de la Te cunosc de undeva a inceput cu surprize pentru jurați! Emi și Cuza, cei doi caștigatori ai sezonului trecut, s-au transformat in Conchita Wurst și au interpretat celebra melodie "Rise Like a Phoenix". Cum au reacționat jurații la momentul celor doi artiști.

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor 8 cupluri de vedete, concurenti unul si unul, #NascutiPentruSpectacol, talentati si dornici de distractie. Printre acestia se numara si Emilian si Wrs, doi tineri aflati pentru…

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…