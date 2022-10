Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Moment emotionant in cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!”, difuzate sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Ozana Barabancea a lacrimat, iar Pepe s-a induioșat. Ruleta i-a provocat pe WRS si Emilian cu o schimbare drastica de gen si o formatie care a tinut capul de afis al concertelor…

- In ediția din aceasta seara, Emilian și Wrs au avut parte de un moment inedit la Te cunosc de undeva. Cei doi s-au transformat in Beyonce și au demonstrat ca sunt talentați și pot face fața tuturor provocarilor. Iata cat de bine s-au descurcat!

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Cu toții știm ca atunci cand concurenții interpreteaza piesele celor aflați in juriu lucrurile devin destul de compliate. De data aceasta, Sore și Emma de la ZU s-au transformat in trupa Andre. Cum a reacționat Andreea Balan.

- Participarea la emisiunea Te cunosc de undeva, sezonul 18, este o adevarata provocare pentru Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi soți se completeaza in viața de zi cu zi, mai ales cand vine vorba de dragoste, dar cum s-au descurcat in aceasta seara? S-au transformat in trupa Generic și au intereptat…

- Show-ul „Te cunosc de undeva!” revine din 10 septembrie cu cel de-al 18-lea sezon, la Antena 1. Emisiunea va putea fi urmarita in fiecare sambata, de la 20:00. Opt perechi de concurenți sunt gata sa treaca prin transformari incredibile.Transforming show-ul „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat.…

- Anisia Gafton și Ionuț Rusu au interpretat PSY, cu celebra melodie Gangnam Style. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in finala sezonului 17. Ce doi comedianți au ridicat sala in picioare!