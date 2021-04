Emilian Imbri intervine: În stradă NU sunt proteste. E altceva Oamenii iși striga nemulțumirile fața de restricțiile impuse de autoritați, in primul weekend cu masuri suplimentare de combatere a pandemiei COVID-19. Este a șasea zi de proteste in Capitala. In acest context, medicul Emilian Imbri a vorbit la Antena 3 despre purtarea maștii și eficiența restricțiilor impuse. Potrivit acestuia, lucrurile care se intampla pe strada au devenit mai mult decat proteste. “Eu cred ca cei care protesteaza nici nu au citit vreodata vreun studiu. Exista nevoia asta imperioasa de a studia. Se poate face și acasa, pe internet. Nu trebuie sa ieși pe strada ca sa ceri studii.”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

