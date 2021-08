Emilian Imbri: Cei care se îmbolnăvesc de COVID-19 vin prea târziu la spital Numarul de infectari cu coronavirus ajunge la aproape 1000, iar spitalele sunt deja ocupate in totalitate pe secția ATI Covid. Cea mai mare greșeala pe care o fac cei bolnavi este faptul ca se prezinta mult prea tarziu la spital. In legatura cu acest lucru, medicul Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului Victor Babeș din București a declarat ca din a patra zi in care pacientul nu se trateaza și alege sa nu prezinte la spital, starea este deja agravata. „Este o dovada a faptului ca cei care se imbolnavesc intarzie prezentarea la medic și in special la spital. Incerca sa se trateze acasa, singuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

