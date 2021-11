Emilian Imbri lanseaza un avertisment cu privire la noua tulpina africana a COVID. Managerul Spitalului "Victor Babeș” spune ca orice forma de virus care nu e recunoscuta de anticorpi poate cauza o adevarata catastrofa.

”La noi ar trebui sa ii trimitem pe cei care nu se vaccineaza in Africa de Sud, prin zboruri charter. Glumesc! Este grav ce se intampla. Faptul ca nu știm multe despre noua tulpina nu este o problema. Ideea e ca știm ca a aparut, poate produce imbolnaviri in masa in decurs de cateva zile care sa atinga valul unei epidemii și apoi unei pandemii care nu se va mai termina.…