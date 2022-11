Stiri pe aceeasi tema

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat luni ca ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a plecat in vizita in Cuba fara sa fie imputernicit de statul roman sa semneze documente in numele Guvernului.

Microplasticele au fost detectate pentru prima data in laptele matern uman. Cercetatorii sunt ingrijorati de impactul potential al contaminantilor chimici asupra sanatatii bebelusilor.

Deputatul AUR Dan Tanasa a afirmat, marti, ca statul roman a fost "complet eliminat" din proiectul gazelor din Marea Neagra, in conditiile in care acestea sunt vandute "direct" unei companii straine, "pe multi ani de acum inainte".

UE trebuie sa aiba o abordare comuna in privința rușilor care fug din țara, de teama sa nu fie trimiși pe front in razboiul din Ucraina, declara la RFI eurodeputatul Renew Europe Dragoș Tudorache: „Eu nu aș deschide frontierele foarte ușor".

Impresarul Anamaria Prodan a facut, in luna februarie, o plangere prealabila pentru amenintare impotriva sotului sau, Laurentiu Reghecampf și a a primit un formular pentru a cere instantei un ordin de protectie, dar și-a retras plangerea, informeaza Politia Ilfov, citata de News.ro.

Actorul Tudor Chirila intra tare in scandalul generat de compania Blue Air care a anulat toate zborurile pe care le avea programate pana luni, pe motiv ca nu mai are fonduri sa cumpere combustibil, din cauza ca Ministerul Mediului i-a blocat conturile.

Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania organizeaza, joi, o conferinta de presa pe tema crizei lemnului, "cea mai grava din istoria recenta.

Statul roman are o atitudine care va baga in faliment Blue Air, declara la RFI deputatul Ionel Danca (Forța Dreptei). Compania aeriana și-a anulat toate zborurile pana luni, dupa ce conturile i-au fost blocate, pe fondul unei datorii neplatite catre o instituție din subordinea Ministerului Mediului.