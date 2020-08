Stiri pe aceeasi tema

- Vali Negru (37 de ani), fost mijlocaș la Rapid in perioada UEFAntastica, a vorbit la GSP LIVE despre marea problema din fotbalul romanesc. Absolvent al Facultații de Psihologie, Negru crede ca echipele din Romania greșesc pentru ca raman la metodele tradiționale in pregatirea jucatorilor și nu folosesc…

- Noi imagini cu stadiul santierului de peste Dunare au aparut in mediul online. Lucrarile la podul care va uni Tulcea de Braila-Galati inainteaza, iar romanii vor putea traversa Dunarea si altfel decat cu bacul, in acea zona.

- 89 de milioane de tone de alimente ajung in fiecare an la gunoi, iar 5 milioane de tone provin din Romania care ocupa, astfel, locul 9 in clasamentul risipei, dupa Macedonia (locul 8). Cercetatori din patru...

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Chiar daca numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania depașește zilnic 300 de oameni, unii turiști aflați pe litoral nu respecta nicio regula. La Mamaia, zeci de persoane au format o hora.

- Au cucerit milioane de romani la „Asia Express”, dar și prin celelalte aveturi ale lor din fața camerelor. Speak și Ștefania sunt unul dintre cele mai indragite cupluri mondene din Romania, iar lucrurile sunt cut atat mai colorate pentru ei intrucat se pregatesc de nunta mult visata.

- Umaniștii raspund apelului lansat de asociațiile producatorilor de alimente din Romania. In acest context, Daniel Ionașcu, președintele executiv al PPU (social-liberal), domnul Dragoș Frumosu, Președin...

- Ploile si viiturile fac prapad in vestul si nordul tarii, de doua zile. Sute de case au fost inundate, iar drumurile au fost blocate de puhoaie. Iar vremea rea va continua si in zilele urmatoare. Atentionarea Cod Galben de fenomene hidrologice periculoase expira joi, la ora 14.00,