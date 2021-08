Emilia Mușala a fost victima unui jaf in stil mafiot, iar poliția inca investigheaza cazul. Artista susține ca nu mai are liniște de pe data de 26 mai, de cand casa ei a fost sparta de hoți și a ramas fara bani și bunuri cu valori ce se ridica la 60.000 de euro. In urma acestei traume traite, a decis sa iși blindeze vila pentru a fi in siguranța permanent. Ce suma a cheltuit pentru a reface sistemele de securitate.