- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a identificat o diferența în suma de 390 de mii de lei între veniturile și averea deținuta de fostul președinte al raionului Criuleni și ex-viceministru al MAI, Ion Țurcan. ANI a decis transmiterea cauzei în instanța de judecata în…

- Primarul de Trușeni arhitectul-șef și fostul-șeful al Intreprinderii Municipale, reținuți de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție vor mai sta inca 30 de zile in arest la domiciliu. Decizia a fost luata de catre Instanța de Judecata, noteaza Noi.md cu referire la tv8.md. Suspecții…

- Codul rutier: Ce amenzi pot lua șoferii romani pentru decorațiunile lipite de parbriz Codul rutier: Ce amenzi pot lua șoferii romani pentru decorațiunile lipite de parbriz Așa-zisul cod rutier, care este de fapt OUG 195/2002, lege care a tot fost actualizata in ultimii 20 de ani, prevede amenzi cuprinse…

- O intreaga populație a intrat in spaima in momentul in care au observat ca mai multe rețele de socializare au picat, bineințeles, in frunte cu platforma Facebook. Așadar, utlizatorii aplicației și-au dorit un raspuns concret pentru cele intamplate ieri seara, astfel ca mai bine de șapte ore platforma…

- Situatie hilara la Suceava. O amenda uriasa de 15.000 de lei care a fost data unui local pentru organizarea unei nunți in plina pandemie a fost anulata de instanta. Motivul? Judecatorul a decis ca nu a fost vorba despre o nunta pentru ca nu erau „muzica, dans si buna-dispoziție”, informeaza Observatornews…

- Caz incredibil in Cluj-Napoca! O fetița de numai 3 ani a fost data in judecata, alaturi de familia sa. Micuța este chemata in instanța, dupa ce familia sa a fost acuzata ca ocupa in mod abuziv o locuința dintr-o casa modulara din Pata Rat. Cazul a fost facut public de Asociația Cași Sociale ACUM.

- Jeff Bezos se ia la intrecere cu Elon Musk in misiunile de explorare a spațiului cosmic. Fondatorul Tesla și Space X a primit din partea NASA un contract in valoare de 2,9 miliarde de dolari, pentru contruirea unui lander lunar, o decizie cu care fondatorul Amazon și Blue Origin nu se poate impaca.…

- O firma s-a trezit cu o inspecție fiscala în urma careia inspectorii au emis o decizie de impunere. Este vorba despre prețuri de transfer. Prețurile de transfer nu sunt o știința exacta, dar în cazul acesta, inspectorii Fiscului au exagerat și nu și-au facut nici treaba bine. Explicam pe…