Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Mușala și-a botezat fetița in urma cu doar cateva zile, iar la eveniment au fost prezente mai multe persoane importante din showbiz-ul romanesc. Acum, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, artista a vorbit despre care este motivul pentru care a ales sa o boteze pe Tiffany la varsta de 8 luni.…

- Emilia Musala a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre botezul fetiței sale, care are loc la doar șapte luni de la venirea pe lume. Evenimentul va avea loc in trei zile și pregatirile sunt aproape gata. Ce dezvaluiri a facut artista.

- Deea și Dinu Maxer, la un pas de impacare inainte de divorțul care a avut loc pe 28 martie. Artistul a recunoscut ca inainte de a semna actele pentru separarea legala, el și Deea au avut doua tentative de a se impaca, insa nu au reușit sa iși salveze casnicia. Dupa 18 ani de relație și doi copii, Deea…

- Președintele Emmanuel Macron a promis luni seara, intr-un discurs adresat cetațenilor francezi, ca in decurs de 100 de zile va „vindeca” țara dupa saptamani de proteste, violențe și furie fața de planurile sale nepopulare de a crește varsta de pensionare. Intr-un discurs televizat, la doua zile dupa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a acordat un termen de 100 de zile pentru a calma tara dupa saptamani de proteste si furie din cauza creșterii varstei de pensionare. El a cerut guvernului sau sa inceapa discutii cu sindicatele pe mai multe probleme, scrie Reuters. Discursul sau, care a durat…

- Inteligența artificiala este deja o prezența constanta in viața noastra și ne ajuta in mai toate domeniile. Totuși, daca ar fi scapata de sub control, aceasta ar putea fi folosita imotriva umanitații.

- Sore, in varsta de 33 de ani, și-a implinit visul de a avea propria locuința, dupa ce pana acum, artista a stat cu chirie. Vedeta și Erin au avut parte de o schimbare radicala, la ceva timp dupa ce Sore s-a desparțit de tatal micuței. „Este superba casa, imi place foarte mult cum a ieșit tot ce ține…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Emilia Mușala a facute dezvaluiri din viața personala, dupa ce a devenit mama. La 40 de ani, artista arata cum și-ar dori multe tinere din ziua de azi. Ce marturisiri a facut vedeta in platoul emisiunii Showbiz Report.