- In luna august a acestui an, Maria Constantin iși unește destinele alaturi de partenerul ei, Robert Stoica. Acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut noi dezvaluiri despre cum merg pregatirile pentru marele eveniment din viața ei.

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru, s-a expus asupra admisibilitații cererii ex-președintelui Igor Dodon. Potrivit unui document publicat de Dodon, instanța a dispus incetarea procesului civil la cererea de chemare in judecata depusa de avocata Spinu Mariana in interesele lui Igor Dodon impotriva Maiei…

- Daniel Onoriu a fost dat din nou in judecata de fosta soție, pentru ca ar fi incalcat ordinul de protecție. Intr-o intervenție telefonica pentru Antena Stars insa, pilotul spune ca nu a mai facut nimic și ca nu avea cum sa faca vreun gest necugetat din moment ce se afla in arest la domiciliu de aproximativ…

- Un șofer din Alba și-a recaștigat permisul de conducere, dupa ce a contestat in instanța sancțiunea poliției. Barbatul fusese oprit in trafic la inceputul anului, iar in urma testarii aparatul etilotest a indicat 0,03% alcool pur in aerul respirat, in contradicție cu rezultatul probelor biologice facute…

- Prima instanța l-a repus in funcția de vicedirector al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM) pe Iurie Osoianu, demis de actualul director general, in luna februarie 2022. Instituția a fost obligata sa-i plateasca salariile ratate, dar și un prejudiciu moral de 50 de mii de lei. Hotarirea…

- Judecatoria Buftea a respins joi, 23 martie, excepțiile invocate de Gigi Becali și a confirmat legalitatea rechizitoriului, in dosarul in care finanțatorul FCSB a fost trimis in judecata pentru frauda la vot. Decizia luata in procedura de camera preliminara poate fi contestata.Respinge cererile si…

- Gwyneth Paltrow este așteptata sa se prezinte la un tribunal din SUA, fiind acuzata ca a ranit grav un barbat la schi in Utah, in 2016, fugind de la locul accidentului, scrie The Guardian . Actrița a fost data in judecata de optometristul pensionar Terry Sanderson, care a susținut ca Paltrow s-a izbit…

- Procesul avocatului acuzat ca si-a ucis iubita a inceput cu o amanare. Primul termen de judecata in procesul lui Sebastian Felecanu s-a desfasurat miercuri, dar sedinta nu a durat mult. Magistratii Curtii de Apel au fost nevoiti sa amane judecata intrucat avocatul lui Felecanu a lipsit. Amanarea a…