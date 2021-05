Stiri pe aceeasi tema

- Muzica lautareasca a mai pierdut un star. Gabi Lunca a murit in seara zilei de vineri, 2 aprilie, ora 20.50, la Spitalul Județean Ilfov, din cauza coronavirusului. Cantareața de muzica de petrecere de 82 de ani a lasat indoliata o intreaga țara și a plecat sa cante in Ceruri, alaturi de Cornelia Catanga…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit noaptea trecuta. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de COVID-19. Anuntul a fost facut de Rebeca Onoriu, fata cea mica a artistei, pe pagina sa de Facebook. “Dupa 23…

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca a incetat din viata, ea fiind internata de doua saptamani in spital cu COVID-19, anunta Partida Romilor "Pro Europa". Decesul artistei in varsta de 83 de ani a survenit vineri seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, unde aceasta era internata,…

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca a incetat din viata, ea fiind internata de doua saptamani in spital cu COVID-19, anunta Partida Romilor ''Pro Europa''. Decesul artistei in varsta de 83 de ani a survenit vineri seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, unde aceasta era…

- Pentru interpretul de muzica populara Gheorghe Turda astazi este o zi cu totul speciala. Cantarețul iși sarbatorește ziua de naștere și iata cum iși va petrece aniversarea sa. Declarațiile exclusive ale acestuia la Antena Stars.

- Saveta Bogdan are parte de experiențe noi, iar daca nu ne credeți pe cuvant noi avem și imaginile. Cantareața de muzica populara a intrat in sala de gimnastica alaturi de Dima Trofim, iar artista a luat lecții de sport de la prezentatorul de la Star Matinal.

- Andrei Ionas, dirijorul orchestrei Ansamblului Folcloric "Tara Vrancei", s-a stins din viata in noaptea de sambata spre duminica. Nascut in Republica Moldova, el s-a alaturat grupului in urma cu 25 de...

- Nicoleta Voicu trece prin clipe absolut infioratoare! Celebra interpreta de muzica populara a povestit la Antena Stars ca a ajuns sa se teama pentru viața ei, dupa ce a fost urmarita pe strada. Cantareața a vorbit pe indelete despre teroarea prin care trece, declarand ca avand in vedere situația delicata…