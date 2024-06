Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Baniciu a facut primele declarații dupa ce fiica lui, Ana, a nascut un baiețel perfect sanatos. Artistul și-a vazut nepotul in poze pentru ca nu va putea merge in vizita la spital.Mircea Baniciu traiește momente de bucurie intensa, dupa ce fiica sa, Ana Baniciu, a devenit mama pentru prima oara.…

- Lavinia Pirva este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete din Romania, insa recent a fost criticata de internauți. Aceasta a postat un videoclip pe Instagram care a starnit curiozitatea fanilor. Lavinia Pirva, criticata pe rețelele de socializare Pe langa faptul ca este invitata la diferite…

- Fiecare dintre noi are un anume model in viața, fie ca este vorba de un personaj dintr-o carte, sau un sportiv de mare performanța. Se pare ca fiul lui Adi Mutu are un astfel de model, pe care a dorit sa și il intalneasca, iar visul i s-a indeplinit. De altfel, a aparut și imaginea […] The post Imaginea…

- Ce sa faci ca sa nu ți se mai arda cozonacul. Chiar daca il framanți și pregatești totul ca la carte, daca la final se face scrum, ai muncit degeaba. Afla la ce truc trebuie sa apelezi daca vrei sa ai un preparat perfect. Trucuri pentru un cozonac perfect copt Secretele prepararii cozonacului perfect…

- Așa cum am invațat la istorie, cu mult timp inainte ca București sa devina capitala, orașul Targoviște, pentru scurt timp, a avut aceasta titulatura, mai ales pe vremea domnitorului Vlad Țepeș, ramanand multe vestigii istorice din acea perioada, printre care și turnul sub care, se presupune ca, ar fi…

- Lasa-te fermecat de simplitatea vieții la țara! Un catun din Romania, comparabil cu un muzeu in aer liber, te face sa te simți ca intr-un basm. Drumuri pietruite, locuințe așezate de-a lungul raului cristalin – toate te conduc in inima culturii autentice romanești: in satul Sibiel. Foto Marginimea Sibiului,…